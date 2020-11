Ermittlungen laufen

Paris: Mann mit Machete festgenommen

Die Polizei hat in Paris einen mit einem Messer bewaffneten Mann festgenommen. Frankreich war zuletzt von mehreren islamistischen Attentaten erschüttert worden.

In Paris hat die Polizei einen Mann festgenommen, der im Parkfriedhof Père Lachaise mit einer Machete unterwegs war. Der Mann sei in seinem Hotelzimmer in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Paris.







Passanten hatten die Polizei auf den Mann hingewiesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei nichts über mögliche Opfer bekannt. Die Ermittlungen seien im Gange.

Mehrere Messerangriffe in den letzten Wochen

In Frankreich gab es in den vergangenen Wochen mehrere Messerangriffe durch mutmaßliche Islamisten. So war am 16. Oktober in einem Vorort von Paris der Geschichtslehrer Samuel Paty von einem 18-Jährigen auf offener Straße enthauptet worden. Paty hatte im Unterricht über Meinungsfreiheit gesprochen und dabei Mohammed-Karikaturen verwendet.



Am 29. Oktober wurden drei Menschen in Nizza von einem mutmaßlichen Islamisten getötet. Frankreichs Regierung hat ein hartes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt. Präsident Emmanuel Macron betonte, an der Meinungsfreiheit und damit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen festhalten zu wollen. Letzteres hat in arabischen Ländern wütende Proteste ausgelöst.