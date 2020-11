"Bahnbrechende Gesetzgebung"

Binden und Tampons in Schottland bald kostenlos erhältlich

25.11.2020, 08:30 Uhr | dpa

Eine Frau in Edinburgh hält bei einer Kundgebung ein Schild mit der Aufschrift "It's about bloody time!" (dt. Es ist verdammt noch mal an der Zeit) hoch. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa. (Quelle: dpa)