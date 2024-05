Was ist die Mehrwertsteuer?

Die Mehrwertsteuer, abgekürzt MwSt. oder Mw.-St., ist eine Steuer auf den Mehrwert, den Unternehmen schaffen, indem sie Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten. Die Firmen schlagen sie auf ihre Waren und Dienstleistungen auf und reichen sie so an die Verbraucher weiter.

Die Kunden zahlen also einen Bruttopreis, der sich aus dem eigentlichen Warenwert (Nettopreis) und dem Mehrwertsteuerbetrag zusammensetzt. Die eingenommene Steuer führen die Unternehmen anschließend an das Finanzamt ab. Dabei wird sie als Umsatzsteuer bezeichnet.

Was unterscheidet Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer?

Für welche Produkte gilt welche Mehrwertsteuer?

Die Politik setzt den ermäßigten Steuersatz also auch ein, um bestimmte Branchen zu subventionieren und um den Konsumenten zu beeinflussen. "Steuern haben auch eine Lenkungsfunktion", so Heine. "Ist ein Verhalten unerwünscht, kann man es auch mit einer Steuer belasten, so wie beispielsweise beim Tabak. Auch über eine Zuckersteuer wie in Großbritannien wird immer wieder diskutiert."