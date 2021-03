Nach jahrelangem Streit

New York legalisiert Cannabis

31.03.2021, 21:39 Uhr | AFP

Demonstranten bei der Cannabis-Parade in New York 2019: Lange wurde gestritten, jetzt ist das Gesetz verabschiedet. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Erwachsene im US-Bundesstaat New York dürfen in Zukunft Cannabis legal besitzen und auch anbauen. Gouverneur Andrew Cuomo unterzeichnete am Mittwoch das entsprechende Gesetz.

Der US-Bundesstaat New York hat Cannabis als Genussmittel legalisiert. Gouverneur Andrew Cuomo unterzeichnete am Mittwoch ein Gesetz zur Freigabe der Droge als Genussmittel, das am Vorband vom Parlament verabschiedet worden war. New York folgt damit dem Beispiel von 14 weiteren Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington.

Das Gesetz in New York erlaubt es Erwachsenen ab 21 Jahren, bis zu 85 Gramm Cannabis zu besitzen und Cannabis-Pflanzen für den eigenen Konsum anzubauen. Die Nutzung der Droge zu medizinischen Zwecken soll ausgeweitet werden.

Alte Verurteilungen sollen gelöscht werden

Das New Yorker Regionalparlament hatte dem Gesetzentwurf zur Legalisierung am Dienstag (Ortszeit) zugestimmt. Gouverneur Cuomo, dessen Demokraten in beiden Parlamentskammern eine deutliche Mehrheit haben, sprach von einem "Meilenstein".



Zu lange habe das Cannabis-Verbot "unverhältnismäßig stark" die nicht-weiße Bevölkerung getroffen, gegen die oftmals schwere Gefängnisstrafen wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot verhängt worden seien, erklärte Cuomo am Dienstagabend. Mit der Reform sollen frühere Verurteilungen im Zusammenhang mit dem Konsum und Besitz von Cannabis aus den Registern gelöscht werden.

Die Einnahmen aus dem Handel sollen in die Behandlung von Drogensucht sowie in Bildungsprogramme fließen. Nach Angaben von Cuomos Büro könnte New York durch die Reform jährlich 350 Millionen Dollar (298 Millionen Euro) zusätzlich an Steuern einnehmen. Außerdem erhofft sich seine Regierung die Schaffung von zehntausenden neuen Arbeitsplätzen.