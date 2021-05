Covid-Spätfolgen

Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi verlässt Krankenhaus

15.05.2021, 22:00 Uhr | AFP

Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi: Wegen Spätfolgen seiner Covid-Erkrankung wurde der Politiker mehrere Tage in einem Krankenhaus behandelt (Archivfoto). (Quelle: Alessandro Di Meo/dpa)

Aufatmen bei Italiens ehemaligem Ministerpräsidenten: Silvio Berlusconi hat ist nach einer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Doch ihn plagen nun andere Probleme.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach mehrtägiger Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 84-Jährige sei darauf erpicht, zur "vollen Aktivität" zurückzukehren, erklärte dazu am Samstag der Vizechef von Berlusconis Partei Forza Italia, Antonio Tajani.

Berlusconi war am Dienstag in das Mailänder Krankenhaus San Raffaele eingeliefert worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP hing seine Einlieferung mit Spätfolgen seiner Corona-Infektion zusammen. Der frühere Ministerpräsident hatte sich im vergangenen Jahr mit dem Virus infiziert. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass Berlusconi ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Weiter vor Gericht

Der 84-jährige Politiker steht derzeit erneut wegen seiner "Bunga-Bunga-Partys" vor Gericht. Mehrere Anhörungen in dem Verfahren mussten aufgrund seines Gesundheitszustands verschoben werden.

Berlusconi hatte in den vergangenen Monaten häufig mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Im Januar wurde er mit Herzproblemen in einer Klinik in Monaco behandelt. Im Februar kam er nach einem Sturz noch einmal ins Krankenhaus. Im März ließ er sich dort mehrmals wegen Corona-Spätfolgen behandeln.

Trotz zahlreicher Skandale ist Berlusconi bei vielen Italienern nach wie vor beliebt. Ungeachtet seines hohen Alters verfügt der zu den reichsten Männern des Landes gehörende Unternehmer noch immer über großen politischen Einfluss.