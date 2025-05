Während in Moskau vergangene Woche auf dem Roten Platz Soldaten aus mehr als einem Dutzend Ländern bedrohlich marschierten und nordkoreanische Generäle mit Putin feierten, saßen wir im schönen Brandenburg und hörten uns eine Radiosendung über Maiglöckchen an. "Im Frühling erwacht die Flora und Fauna aus ihrer Winterruhe", sagte die fröhliche Radiostimme. "Die Pflanzen beginnen zu blühen und die Tiere kehren von ihrer Wanderung zurück."

Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört " Russendisko ". Sein neuestes Buch " Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen " erschien am 28. August 2024.

Die Russen reagierten verächtlich und lehnten ab. Die Militärparade zum "Tag des Sieges" wurde in Moskau als überaus gelungen gewertet, Vertreter aus 29 Ländern waren anwesend, auch Robert Fico und Aleksandar Vučić waren als Putins slowakisch-serbischer Zweisitzer in Moskau gelandet. Die Welt ist auf unserer Seite, behauptete der russische Regierungssprecher, es wird brav weitermarschiert.

Beruhigung der Schwiegermutter

Die große Ungerechtigkeit jedes Krieges ist, dass die Unschuldigen als Erstes draufgehen. Für Kriegstreiber wie Putin ist es hingegen wie beim Russisch Roulette, man kann in diesem Spiel gar nicht verlieren: Entweder gewinnt man oder es ist eben kein Gegner mehr da. Ich musste die Schwiegermutter beruhigen, ihr sagen, dass Selenskyj übertreibe. Moskau hatte sich auf den Feiertag gut vorbereitet, Luftabwehr aus dem ganzen Land in die Hauptstadt verlegt.

Außerdem hatten die Russen etwas Besseres als Raketenabwehr, sie hatten den Genossen Xi Jinping auf der Festbühne, den Herrscher der östlichen Himmelssphäre. Xi ist zurzeit der beste Schutz gegen alle Luftangriffe. Solange er dasteht, wird nicht geschossen. Es ist nämlich längst ein offenes Geheimnis: Der schlaue Chinese "liefert" verlässlich "Waffen" – so Zubehör für Drohnen – an beide Kriegsparteien, er verkauft an Russen und an Ukrainer. Seine Lieferungen sind nicht von irgendwelchen Sanktionen, Launen des US-Präsidenten oder europäischen Wahlergebnissen abhängig. China ist zuverlässig, zurückhaltend und leistet seinen "Partnern" gern palliative Hilfe zum angemessenen Preis.