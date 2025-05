In der Debatte über seine Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump den Einzelhandelsriesen Walmart scharf kritisiert. Das Unternehmen solle die Zölle nicht als Vorwand für Preiserhöhungen nutzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social .

In dem am Samstag veröffentlichten Beitrag wirft Trump dem Einzelhandelsriesen vor, trotz Milliardengewinnen im vergangenen Jahr die finanziellen Belastungen auf Verbraucher abzuwälzen. "Walmart hat im letzten Jahr Milliarden Dollar verdient – weit mehr als erwartet", heißt es weiter. Der Konzern und China sollten seiner Meinung nach "die Zölle schlucken" – und sie nicht an die Endverbraucher weitergeben. "Ich werde genau hinschauen – und Eure Kunden auch!!!", mahnte Trump.