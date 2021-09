Laut erster Hochrechnung

Sozialdemokraten bei Norwegen-Wahl stärkste Kraft

13.09.2021, 21:15 Uhr | dpa

Laut einer ersten Hochrechnung hat die sozialdemokratische Arbeiterpartei die Wahl in Norwegen gewonnen. Wird die amtierende Ministerpräsidentin von den Konservativen dieses Mal abgelöst?

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei ist einer ersten Hochrechnung zufolge stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in Norwegen geworden. Die Partei um ihren Vorsitzenden Jonas Gahr Støre kam demnach am Montagabend zunächst auf etwa 26 Prozent der Stimmen, die Konservativen der amtierenden Ministerpräsidentin Erna Solberg auf etwa 20 Prozent.

Solberg regiert Norwegen seit acht Jahren. Umfragen deuten allerdings seit längerem auf einen Regierungswechsel in Oslo hin. Zuletzt lag die favorisierte sozialdemokratische Arbeiterpartei von Solbergs Widersacher Jonas Gahr Støre bei 24 bis 25 Prozent, Høyre bei etwa 19 bis 20. Bei der letzten Parlamentswahl vor vier Jahren hatten die Sozialdemokraten 27,4 Prozent der Stimmen erhalten, Solbergs Konservative 25,0 Prozent. Dank der stärkeren Koalitionspartner und Unterstützerparteien konnte die Solberg-Regierung damals aber für vier weitere Jahre im Amt bleiben.

Ob Støre in seiner Wunschkonstellation – einer Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrumspartei und Sozialistischer Linkspartei – regieren können wird, wird aber auch davon abhängen, welche und wie viele der kleineren Parteien den Sprung über die Vier-Prozent-Hürde schaffen.

Das Parlament in Oslo hat 169 Sitze – 85 Mandate sind also für eine Mehrheit notwendig. Aber auch Minderheitsregierungen sind in Skandinavien nichts Ungewöhnliches: In Dänemark und Schweden zum Beispiel regieren Støres sozialdemokratische Parteikollegen Mette Frederiksen und Stefan Löfven ebenfalls in dieser Form. Auch Solberg führt Norwegen seit Anfang 2020 mit einer Minderheitsregierung, nachdem die Rechtspopulisten aus der Koalition ausgetreten waren.