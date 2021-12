Insgesamt 13 Tote

Indiens Armeechef stirbt bei Hubschrauberabsturz

08.12.2021, 15:46 Uhr | dpa, AFP

In Indien sind mehr als ein Dutzend Menschen mit einem Hubschrauber abgestürzt. Unter den Toten befindet sich auch der ranghöchste Soldat des Landes. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Ein Militärhubschrauber mit dem ranghöchsten indischen Militärvertreter an Bord ist in Südindien abgestürzt. General Bipin Rawat, seine Ehefrau und elf weitere Menschen seien dabei gestorben, teilte die indische Luftwaffe am Mittwoch mit. Insgesamt seien 14 Menschen an Bord der in Russland hergestellten Mi-17V5-Maschine gewesen. Ein weiterer Militärvertreter werde in einem Militärkrankenhaus behandelt.

Rettungskräfte waren zum Unglücksort geeilt. Rund zwei Dutzend Feuerwehrleute versuchten, das brennende Wrack zu löschen. Eine Untersuchung solle später die Unfallursache klären. Indische Medien zeigten Videos des brennenden Wracks in einem bewaldeten Gebiet.

Rawat war seit 2019 Indiens erster Chief of Defense Staff. Er galt als enger Vertrauter des hindu-nationalistischem Premierministers Narendra Modi. Diese Position umfasste im Zuge von Modernisierungsbemühungen des indischen Militärs die Armee, Marine und Luftwaffe unter einem Kommando.