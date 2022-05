Johnson, der selbst direkt nicht zur Wahl steht, gab am Donnerstag in der N├Ąhe seines Amtssitzes in der Downing Street als einer der ersten W├Ąhler seine Stimme ab. Sein Londoner Bezirk Westminster wird bisher von der Konservativen Partei regiert, aber gilt auch als einer der am st├Ąrksten umk├Ąmpften Wahlkreise. Oppositionsf├╝hrer Keir Starmer, der hofft, von den Problemen der Torys profitieren zu k├Ânnen, gab am Morgen mit seiner Frau im Norden Londons seine Stimme ab. Auf Zugewinne k├Ânnen auch die Liberaldemokraten hoffen.