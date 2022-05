Kabul (dpa) - Die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban haben Frauen vorgeschrieben, in der ├ľffentlichkeit einen Ganzk├Ârperschleier zu tragen.

Der Tschadori - eine von Kopf bis Fu├č reichende Burka - sei die beste Form der islamischen Verschleierung, hie├č es am Samstag in einer Anordnung des Ministeriums f├╝r die F├Ârderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters. Mit Ausnahme junger M├Ądchen und ├älterer m├╝ssten Frauen ihr Gesicht bedecken, um "Provokationen" bei der Begegnung mit fremden M├Ąnnern zu vermeiden.

Die in Afghanistan h├Ąufig blaue Vollverschleierung mit einem Gitter vor dem Blickfeld war bereits unter der Taliban-Herrschaft bis zum Einmarsch der westlichen Truppen 2001 f├╝r Frauen vorgeschrieben. Bei der erneuten Macht├╝bernahme der Taliban im vergangenen Sommer hatte ein Taliban-Sprecher die Frage, ob von Frauen in Afghanistan k├╝nftig erwartet werde, dass sie Burka tr├╝gen, aber etwa noch verneint.

Im Februar hatten die Taliban bereits angeordnet, dass weibliche Regierungsangestellte einen Hidschab tragen m├╝ssten. In Afghanistan tragen die meisten Frauen ├╝blicherweise ein Kopftuch als Hidschab. ├ältere Frauen oder Frauen in l├Ąndlichen Gebieten tragen zudem eine Burka, wenn sie das Haus verlassen.

Seit ihrer R├╝ckkehr an die Macht haben die Taliban immer strengere Vorschriften f├╝r das ├Âffentliche Leben erlassen. So sollen Frauen ohne m├Ąnnliche Begleitperson nicht weiter als 45 Meilen (etwa 72 Kilometer) reisen. M├Ądchen d├╝rfen keine weiterf├╝hrenden Schulen besuchen, Frauen k├Ânnen in vielen F├Ąllen nicht mehr zur├╝ck an ihre Arbeitspl├Ątze. W├Ąhrend der ersten Herrschaft der Taliban von 1996 bis 2001 waren Frauen und M├Ądchen praktisch vollst├Ąndig von Bildung und Arbeit au├čerhalb ihres Hauses ausgeschlossen. Westliche L├Ąnder machen eine Anerkennung der Taliban-Regierung unter anderem von Fortschritten bei Frauenrechten abh├Ąngig.