Nach einem Luftschlag auf die Schule in Bilohoriwka seien bisher zwei Leichen geborgen worden, teilte der Gouverneur der Region Serhij Hajdaj am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. "Wahrscheinlich sind alle 60 Menschen, die noch unter den Tr├╝mmern des Geb├Ąudes liegen, tot", f├╝gte er hinzu.

Der Luftangriff ereignete sich seinen Angaben nach bereits am Samstagnachmittag. In dem Schulgeb├Ąude hatten 90 Personen vor den Angriffen Schutz gesucht. Durch den Bombenabwurf brach ein Feuer in der Schule aus und das Geb├Ąude st├╝rzte zusammen. 30 Menschen konnten die Einsatzkr├Ąfte retten - 7 davon waren verletzt, so der Gouverneur.