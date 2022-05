Nordkorea meldet fast zwei Millionen Fieberfälle

Nordkorea hat s├╝dkoreanischen Medienberichten zufolge mehrere Frachtflugzeuge nach China geschickt, um dort vermutlich Corona-Medikamente abzuholen. Drei gro├če Frachtmaschinen vom Typ IL-76, die 50 Tonnen transportieren k├Ânnen, seien nach Shenyang geflogen, um Medizinprodukte einzuladen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Die Nachrichtenseite NK News meldete am Donnerstag, die Flugzeuge seien inzwischen auf einem abgelegenen Teil des Flughafens von Pj├Ângjang in Nordkorea angekommen und w├╝rden dort entladen.

Pj├Ângjang best├Ątigt Coronavirus nicht

Am Mittwoch seien weitere mehr als 262.000 Menschen mit Fiebersymptomen erfasst worden, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Donnerstag. Die Gesamtzahl kletterte demnach auf knapp 1,98 Millionen. Fast 1,4 Millionen Menschen sollen bereits wieder genesen sein. Die Zahl der Todesf├Ąlle sei um einen auf 63 gestiegen. Nordkorea hat knapp 26 Millionen Einwohner.

Ob sich die Betroffenen mit dem Coronavirus infiziert haben, best├Ątigt Nordkorea nicht, weil es nach Expertenangaben kaum Test-Kapazit├Ąten gibt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass es bisher keine fl├Ąchendeckenden Impfungen in dem Land gegeben hat. Nordkorea hat bislang auf Lieferungen von Impfstoffen ├╝ber das von der WHO mitgegr├╝ndete Netzwerk Covax verzichtet.