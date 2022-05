Österreichs BundesprĂ€sident Alexander Van der Bellen kandidiert fĂŒr eine zweite Amtszeit. "Ich möchte, wenn Sie einverstanden sind, das Meinige dazu beitragen, dass die nĂ€chsten Jahre gut werden fĂŒr uns alle", erklĂ€rte er in einem am Sonntag in Online-Netzwerken veröffentlichten Video. Der 78-JĂ€hrige hat das höchste österreichische Staatsamt seit 2016 inne.

Van der Bellen teilte auf Twitter mit, er wolle in schwierigen Zeiten seine Erfahrung in den Dienst seines Landes zu stellen. "Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die damit verbundene schwierige Situation fĂŒr unsere Wirtschaft, die Klimakrise – unser Land, ganz Europa erlebt unruhige Zeiten." Van der Bellen hoffe auf einen Wahlkampf, der "kurz, fair, transparent und vor allem sparsam gefĂŒhrt wird." Er betonte, er werde genau zwischen seiner Kandidatur und seinem Amt trennen: "Das bedeutet konkret: Es werden keinerlei Ressourcen der PrĂ€sidentschaftskanzlei zu Wahlwerbungszwecken genutzt." In Österreich gab es zuletzt mehrere Ermittlungen wegen Korruption gegen Politiker.