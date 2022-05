W├Âchentliche Lockdown-Feiern Augenzeugen erheben schwere Vorw├╝rfe gegen Johnson Von dpa-afx 25.05.2022 - 10:38 Uhr Lesedauer: 2 Min. Boris Johnson: Der britische Premier wird mit schweren Vorw├╝rfen konfrontiert. (Quelle: Parsons Media/imago-images-bilder)

J├╝ngst belasteten Boris Johnson in der "Partygate"-Aff├Ąre neu ver├Âffentlichte Fotos. Nun w├Ąchst der Druck noch mehr: Zeugen werfen dem britischen Premier vor, w├Âchentlich zum Feiern eingeladen zu haben.

Unmittelbar vor der erwarteten Ver├Âffentlichung des "Partygate"-Untersuchungsberichts haben Augenzeugen von Lockdown-Feiern in der Regierungszentrale schwere Vorw├╝rfe erhoben. In der Londoner Downing Street habe es w├Ąhrend des Corona-Lockdowns jeden Freitag Einladungen zu Treffen mit Alkohol gegeben, zitierte die BBC am Mittwoch mehrere anonymisierte Besch├Ąftigte. Leere Flaschen und Reste von Essenslieferungen h├Ątten noch am n├Ąchsten Morgen herumgelegen.

Premierminister Boris Johnson hat ├╝bereinstimmenden Medienberichten zufolge am Vormittag den vollst├Ąndigen Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Aff├Ąre erhalten. Mehrere Kopien des Reports der Spitzenbeamtin Sue Gray seien in der Downing Street abgegeben worden, berichteten am Mittwoch unter anderem der Sender Sky News und die Zeitung "Daily Mirror".

Johnson will sich gegen Mittag im Parlament ├Ąu├čern. Kabinettsmitglied George Eustice zeigte am Mittwoch Verst├Ąndnis f├╝r die Wut in der Bev├Âlkerung ├╝ber die Regelbr├╝che in der Downing Street. Er versicherte, Johnson habe das Parlament nicht belogen.

Brisante Fotos belasten Johnson

Zuletzt waren Fotos einer Zusammenkunft im Regierungssitz vom 13. November 2020 aufgetaucht. Zu sehen ist, wie Johnson ein Glas erhebt und offenbar den anderen Anwesenden zuprostet. Niemand tr├Ągt eine Maske, auf einem Tisch stehen mehrere offene Flaschen. Nach BBC-Angaben standen etwa 30 bis 40 Menschen eng an eng in einem Raum. Johnson selbst habe seinen Mitarbeitern Alkohol eingeschenkt. Zu dem Zeitpunkt waren private Zusammenk├╝nfte untersagt. Wegen der Veranstaltung hatte die Londoner Polizei mehrere Teilnehmer mit Geldstrafen belegt, Johnson aber nicht.