Ein Untersuchungsbericht macht Boris Johnson f├╝r Verst├Â├če gegen die Corona-Regeln in seinem Regierungssitz verantwortlich. Doch der w├Ąlze die Verantwortung auf Untergebene ab, klagt die Opposition.

In der "Partygate"-Aff├Ąre hat die Opposition dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, die Schuld f├╝r Regelbr├╝che in der Downing Street auf andere abzuschieben.

"Seine volle Verantwortung besteht darin, dass er die Verantwortung an rangniedrigere Mitarbeiter abgetreten hat, die mit einer Geldstrafe belegt wurden und die f├╝r das, was unter seiner Regierung, unter seiner F├╝hrung vor sich ging, die Schuld auf sich genommen haben", sagte die Labour-Politikerin Lisa Nandy am Donnerstag der BBC. "Es tut ihm nicht leid, dass er es getan hat, es tut ihm nur leid, dass er erwischt wurde."