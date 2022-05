Palästinenser werfen Israel gezielte Tötung von Reporterin vor

Der palĂ€stinensische Generalstaatsanwalt hat Israel am Donnerstag dafĂŒr verantwortlich gemacht, die Journalistin Schirin Abu Akle des TV-Senders Al-Dschasira gezielt getötet zu haben. Die Reporterin war vor zwei Wochen wĂ€hrend eines israelischen MilitĂ€reinsatzes in Dschenin im nördlichen Westjordanland ums Leben gekommen. Ihr Tod sowie Polizeigewalt bei ihrer Beerdigung in Jerusalem hatten international fĂŒr BestĂŒrzung gesorgt.