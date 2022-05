Ausbeutung von Leiharbeitern Vorwurf Sklavenarbeit: Brasilien ermittelt wohl gegen VW Von afp , jro Aktualisiert am 30.05.2022 - 07:53 Uhr Lesedauer: 1 Min. VW-Logo (Symbolbild): In Brasilien soll der Konzern zwischen 1974 und 1986 Leiharbeiter in schwerem Ausmaß ausgebeutet haben. (Quelle: AGB Photo/imago-images-bilder)

Hat der VW-Konzern in Brasilien Menschenrechte verletzt? Offenbar ermitteln örtliche Behörden in dieser Frage. Das Unternehmen wollte sich demnach auf eine Anfrage nicht Ă€ußern.

Der Volkswagen-Konzern muss sich nach einem Medienbericht in Brasilien einem neuen Ermittlungsverfahren stellen. Wie NDR, SWR und "SĂŒddeutsche Zeitung" am Sonntag berichteten, werden der dortigen VW-Tochter die Ausbeutung von Sklavenarbeit, Menschenhandel und systematische Menschenrechtsverletzungen in hunderten FĂ€llen vorgeworfen. Die VorwĂŒrfe beziehen sich den Angaben zufolge auf den Zeitraum von 1974 bis 1986.

In dieser Zeit habe der Autobauer die Rinderfarm Companhia Vale do Rio Cristalino am Rande des Amazonasbeckens aufgebaut, hieß es in dem Bericht. Die mutmaßlichen Verbrechen sollen auf dem FarmgelĂ€nde an Leiharbeitern verĂŒbt worden sein, die fĂŒr Rodungsarbeiten eingesetzt wurden – den Angaben zufolge "wohl mit Wissen des VW-Vorstands in Wolfsburg".

Ganz neu sind die VorwĂŒrfe nicht. "Der Spiegel" berichtete bereits 1986 ĂŒber "sklavenĂ€hnliche Arbeitsbedingungen" auf der VW-Farm.

Anhörung soll im Juni stattfinden

Die brasilianischen Ermittlungsbehörden hĂ€tten Volkswagen Brasilien in einer amtlichen Zustellung vom 19. Mai 2022 offiziell ĂŒber das Verfahren in Kenntnis gesetzt. Das Unternehmen sei zu einer Anhörung am 14. Juni vor dem Arbeitsgericht in der Hauptstadt BrasĂ­lia vorgeladen worden.