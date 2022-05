PrÀsidentenwahl in Kolumbien Ex-Guerillero Petro tritt in Stichwahl gegen MillionÀr an Von afp 30.05.2022 - 03:03 Uhr Lesedauer: 3 Min. Gustavo Petro: Bei einem Sieg Petros in der Stichwahl bekÀme Kolumbien erstmals einen linksgerichteten Staatschef. (Quelle: Leonardo Munoz/ap-bilder)

Historische ZĂ€sur: Der linke Kandidat Gustavo Petro hat die erste Runde der Wahl in Kolumbien klar gewonnen. Nun muss er sich in einer Stichwahl gegen den Bauunternehmer Rodolfo HernĂĄndez durchsetzen.

Der Linkskandidat Gustavo Petro hat am Sonntag die erste Wahlrunde nach offiziellen Angaben mit 40 Prozent der Stimmen gewonnen. Der Ex-Guerillero und jetzige Senator tritt bei der Stichwahl am 19. Juni gegen den populistischen MillionĂ€r Rodolfo HernĂĄndez an, der ĂŒberraschend zweiter wurde. Der Kandidat der traditionellen Rechten landete auf dem dritten Platz.

Nach AuszĂ€hlung von 99 Prozent der Wahlzettel kam der 62-jĂ€hrige Petro auf 40,3 Prozent der Stimmen, wie die fĂŒr die Wahlorganisation zustĂ€ndige Einwohnermeldebehörde mitteilte. Der unabhĂ€ngige Unternehmer HernĂĄndez erhielt 28 Prozent. Er zog an dem konservativen Kandidaten Federico "Fico" GutiĂ©rrez vorbei, der mit knapp 24 Prozent eine beispiellose Niederlage fĂŒr die traditionelle Rechte Kolumbiens einfuhr.

Bei einem Sieg Petros in der Stichwahl bekĂ€me Kolumbien erstmals einen linksgerichteten Staatschef. Bislang hatte sich die Macht in dem sĂŒdamerikanischen Land stets in den HĂ€nden mehr oder minder konservativer Eliten konzentriert.

Viele AnhÀnger Petros stammen aus Protestbewegung

Umfragen hatten den Sozialdemokraten Petro, der als junger Mann der Guerillagruppe M-19 angehörte, bereits mit etwa 40 Prozent klar vorn gesehen. FĂŒr einen Sieg im ersten Durchgang hĂ€tte er aber die absolute Mehrheit der Stimmen benötigt. Am Sonntag stimmten mehr als 8,4 Millionen Kolumbianer fĂŒr Petro – in der Hoffnung, dass er gegen Armut, lĂ€ndliche Gewalt, KriminalitĂ€t in den StĂ€dten und die weitverbreitete Korruption vorgeht.