Der frĂŒhere BĂŒrgermeister der Hauptstadt BogotĂĄ errang 40,3 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde nach der vorlĂ€ufigen AuszĂ€hlung fast aller Wahllokale mitteilte. Der parteilose Kandidat Rodolfo HernĂĄndez kam demnach auf 28,1 Prozent. Die beiden stĂ€rksten Bewerber treffen am 19. Juni in der Stichwahl aufeinander.

"Heute geht es um den Wandel", sagte Petro nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse. "Eine Ära geht zu Ende. Jetzt geht es darum, die Zukunft zu gestalten." Setzt sich Petro auch in der zweiten Runde durch, wĂŒrde erstmals in der jĂŒngeren Geschichte des sĂŒdamerikanischen Landes ein Linker in den Regierungspalast Casa de Nariño in BogotĂĄ einziehen. Kolumbien ist traditionell konservativ geprĂ€gt. Zwar ist die soziale Ungleichheit enorm, bislang war linke Politik durch die Gewalt der Guerillagruppen im jahrzehntelangen BĂŒrgerkrieg allerdings stets diskreditiert.