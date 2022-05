Türkei will nicht mehr "Turkey" heißen

Die T├╝rkei will in der internationalen Diplomatie auf Englisch nicht mehr "Turkey" hei├čen ÔÇô sondern "Turkiye". Schon seit l├Ąngerem wird dort mit der englischen ├ťbersetzung des Landesnamens gehadert ÔÇô unter anderem, weil das englische "turkey" auch "Truthahn" bedeuten kann.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die T├╝rkei entschieden, f├╝r Exportprodukte die Bezeichnung "Made in Turkiye" zu nutzen. Erdo─čan argumentierte, diese Bezeichnung dr├╝cke Kultur, Zivilisation und Werte der t├╝rkischen Nation am besten aus. Der Staatssender TRT schrieb: "Geben Sie 'Turkey' in Google ein, und Sie erhalten eine verworrene Reihe von Bildern, Artikeln und W├Ârterbuchdefinitionen, die das Land mit (...) einem in Nordamerika beheimateten gro├čen Vogel in Verbindung bringen."