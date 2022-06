Aktualisiert am 05.06.2022 - 05:21 Uhr

Aktualisiert am 05.06.2022 - 05:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Streitkr├Ąfte des Nachbarlandes h├Ątten am Sonntagmorgen (Ortszeit) innerhalb einer Stunde acht Kurzstreckenraketen (SRBM) in Richtung offenes Meer im Osten abgefeuert, teilte der s├╝dkoreanische Generalstab mit. Wie weit sie flogen, war zun├Ąchst unklar. Als SRBM gelten Raketen mit einer Reichweite von weniger als 1000 Kilometern.

UN-Resolutionen untersagen dem weitgehend isolierten Land die Erprobung ballistischer Raketen jeglicher Reichweite. Bei solchen Raketen handelt es sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf bef├Ârdern k├Ânnen. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Die j├╝ngste Runde von nordkoreanischen Raketentests erfolgte einen Tag nach Beendigung eines gemeinsamen Seeman├Âvers der Streitkr├Ąfte der USA und S├╝dkoreas in der Region. An der dreit├Ągigen Milit├Ąr├╝bung in internationalen Gew├Ąssern vor Okinawa waren laut Berichten s├╝dkoreanischer Medien neben dem US-Flugzeugtr├Ąger "USS Ronald Reagan" auch Zerst├Ârer der s├╝dkoreanischen Marine beteiligt. Diese regelm├Ą├čigen Man├Âver der US-Streitkr├Ąfte mit S├╝dkorea sieht Nordkorea als eine Provokation.