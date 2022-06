Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Es geht um Johnsons "Partygate"

Die Kritik entz├╝ndet sich nach wie vor besonders an Johnsons Umgang mit der "Partygate"-Aff├Ąre um Lockdown-Feiern in der Regierungszentrale Downing Street. Viele Rebellen in der eigenen Partei verwiesen in ihrem Antrag auf den vernichtenden Untersuchungsbericht der Spitzenbeamtin Sue Gray. Sie hatte Johnson schweres F├╝hrungsversagen vorgeworfen ÔÇô doch der 57-J├Ąhrige macht weiter, als sei nichts geschehen, und ignoriert auch, dass er wegen einer Geldstrafe f├╝r die Teilnahme an einer Party nun der erste amtierende Premierminister ist, der das Gesetz gebrochen hat.

Klar ist aber auch: Obwohl es nun tats├Ąchlich zu einem Misstrauensvotum kommt, ist es keinesfalls sicher, dass Johnson sein Amt verliert. Denn in einer Abstimmung m├╝ssten sich 180 Tory-Abgeordnete ÔÇô also mindestens die H├Ąlfte der aktuell 359 Fraktionsmitglieder ÔÇô gegen den Premier aussprechen. Etwa 150 von ihnen aber haben einen unbezahlten oder bezahlten Regierungsjob, zum Beispiel als Staatssekret├Ąre, Fraktionseinpeitscher ("Whips") oder Handelsemiss├Ąre. Stimmen sie in der geheimen Wahl gegen Johnson, k├Ânnten sie selbst ihre ├ämter verlieren.

"Gefangen zwischen Meuterei und L├Ąhmung"

Die Torys seien "gefangen zwischen Meuterei und L├Ąhmung", kommentierte James Forsyth, Herausgeber der konservativen Zeitschrift "Spectator", in der Zeitung "Times". So sind zentrale Fragen offen.

Aktuell ist kein ernsthafter Nachfolger in Sicht. Finanzminister Rishi Sunak als bisher aussichtsreichster Kandidat hat an R├╝ckhalt verloren, und der von vielen gesch├Ątzte Verteidigungsminister Ben Wallace hat offenbar keine Ambitionen. Bliebe Au├čenministerin Liz Truss. Die 46-J├Ąhrige, die sich als moderne Ausgabe der fr├╝heren Premierministerin Margaret Thatcher in Szene setzt, stehe f├╝r konservative Tugenden wie Steuersenkungen und wirke entschlossener als alle anderen Kandidaten, kommentierte der ehemalige Tory-Abgeordnete David Gauke in der Zeitschrift "New Statesman".

F├╝r Johnson spricht derzeit auch, dass er mit Abstand als bester Wahlk├Ąmpfer der Partei gilt. Viele f├╝rchten, dass sie ohne den Populisten bei der 2024 geplanten Parlamentswahl keine Chance haben werden und ihren Sitz im Unterhaus verlieren.

Kritik von verschiedenen Seiten

Dennoch ist der Unmut offenbar gro├č genug, um den Premier in ernste Schwierigkeiten zu bringen. Problematisch f├╝r Johnson ist, dass die Kritik von Vertretern verschiedener Str├Âmungen kommt ÔÇô von Abgeordneten, die f├╝r den Brexit waren oder gegen den EU-Austritt, von altgedienten Parlamentariern und solchen, die erst 2019 ins Unterhaus einzogen, von Konservativen aus allen Regionen des Landes. "Niemand plant einen Putsch, aber seltsamerweise ist das gef├Ąhrlicher", zitierte "Spectator"-Chef Forsyth einen Tory.