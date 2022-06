Kritik wegen Teilnahme an Feiern im Lockdown

Johnson ist auch in den eigenen Reihen wegen etlicher Lockdown-Partys in seinem Amtssitz in der Downing Street w├Ąhrend der Pandemie stark in die Kritik geraten. Wegen seiner Teilnahme an einer der Feiern war gegen Johnson eine Geldstrafe verh├Ąngt worden. Damit ist er der erste amtierende britische Premierminister, der gegen das Gesetz versto├čen hat. Ein Untersuchungsbericht wirft ihm und anderen Verantwortlichen F├╝hrungsversagen und schwere Verfehlungen bei der Einhaltung von Corona-Regeln vor. Im Unterhaus in London entschuldigte sich der 57-J├Ąhrige mehrmals. Einen R├╝cktritt lehnt er jedoch ab.