Von t-online , wan 03.07.2025 - 01:52 Uhr

Wladimir Putin vor einer Karte zu Schiffshäfen: Einige russische Öltanker sind durch Explosionen beschädigt worden. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Sergei Savostyanov/imago)

Ein Tanker, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, ist bei einer Explosion beschädigt worden. Das war aber kein Einzelfall.

Vor wenigen Tagen hat es auf dem Öltanker "Vilamoura", der vom ukrainischen Geheimdienst der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, eine Explosion gegeben. Zwar wurden keine Menschen verletzt, allerdings ist das Schiff, das unter der Flagge der Marschall-Inseln fährt, so beschädigt, dass es manövrierunfähig von einem Schlepper Richtung Griechenland gebracht wurde.

Das Schiff war zuvor in internationalen Gewässern vor Libyen. Im April war es am russischen Ust-Luga-Terminal gesehen worden, im Mai dann am Kaspischen Pipeline-Konsortium nahe Noworossijk – beides Häfen, von denen russisches Öl exportiert wird.

Kein Einzelfall

Nach Informationen der ukrainischen Recherche-Webseite "Kyiv Insider" war die Explosion aber kein Einzelfall. Der Tanker, der fast 140.000 Tonnen Rohöl geladen gehabt soll, war bereits das vierte Schiff der Schattenflotte, bei dem es mysteriöse Explosionen gegeben hat.

Im Februar war die "Seajuwel", die unter maltesischer Flagge fährt und mutmaßlich russisches Öl transportiert, bei einer Unterwasserexplosion nahe Savona in Italien beschädigt worden. Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorismusverdacht. Die "Sacharum" soll schwere Schäden am Rumpf erlitten haben, als sie im Mittelmeer unterwegs war. Auf dem Tanker "Grace Ferrum" hat es zu Jahresbeginn ebenfalls eine Explosion gegeben.

Sicherheitsunternehmen warnen Eigentümer von Schiffen

Die russische Schattenflotte besteht aus Schiffen, die unter der Flagge anderer Länder fahren, aber russisches Öl transportieren. Sie umgehen damit Sanktionen gegen Russland. Mehrere Schiffe sind bereits auf Sanktionslisten gesetzt worden.

Das auf maritime Sicherheit spezialisierte Unternehmen Vanguard Tech geht nach Angaben von "Kyiv Insider" davon aus, dass das Muster "nicht mehr zufällig" ist. Die Firma rät Schiffsbetreibern, Tanker, die von russischen Terminals zurückkehren, einer Unterwasserinspektion zu unterziehen.

Das britische Unternehmen für Cyberabwehr und Risikoaufklärung im Seeverkehr, Dryad Global, schrieb auf seiner Webseite: "Die Untersuchungen der mutmaßlichen Haftminenangriffe auf Tanker stehen alle in Zusammenhang mit den jüngsten Anläufen in russischen Häfen, was auf eine gezielte Bedrohung von Schiffen im russischen Ölhandel hindeutet, die wahrscheinlich durch die geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit den westlichen Sanktionen ausgelöst wurde". Die Firma rät Schiffseignern, Unterwasser-Sensoren einzusetzen und die Besatzung auf mögliche Gefährdungen vorzubereiten.

Schiffe sollen von Tauchern untersucht werden

Nach Recherchen des ukrainischen Magazins "Kyiv Insider" soll es auch in Russland Bedenken geben. Russische Hafenbehörden sollen angeordnet haben, dass Taucher Schiffe, die an wichtigen Ölhäfen andocken, genauestens untersuchen. Offenbar wird befürchtet, dass Saboteure Sprengladungen an den Tankern anbringen. Bislang hat sich aber niemand zu Anschlägen bekannt.