Aktualisiert am 07.06.2022 - 10:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Auch die britischen Medien sind anderer Meinung. Sie sehen den umstrittenen Johnson jetzt erst recht als Regierungschef auf Zeit. Lange könne er sich nicht mehr im Amt halten, die konservative Tory-Partei liege am Boden, schreiben sie. Nur eine konservative Boulevardzeitung ergreift für Johnson Partei. Ein Überblick:

► "The Guardian": "Boris Johnson hat das Vertrauensvotum gewonnen, aber in jeder anderen Hinsicht ist er der große Verlierer. Der Premierminister ist irreparabel beschädigt, so wie das Land und seine Partei. Seine Erleichterung wird nicht lange anhalten. Politiker erholen sich nicht von solchen Dingen."