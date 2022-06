"Ihr habt als Land echte Opfer gebracht, um das Amazonasgebiet zu schĂŒtzen", sagte Biden am Donnerstag bei dem GesprĂ€ch am Rande des Amerika-Gipfels in Los Angeles. In den vergangenen Jahren hatte Biden Bolsonaro immer wieder dafĂŒr kritisiert, nicht genug gegen die massive Abholzung des Regenwalds zu unternehmen. "Ich denke der Rest der Welt sollte bei der Finanzierung helfen, damit ihr soviel wie möglich erhalten könnt."