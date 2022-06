Krieg in der Ukraine Lauterbach in der Ukraine: Medizin-Hilfe f├╝r Schwerverletzte Von dpa Aktualisiert am 10.06.2022 - 20:11 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bundesgesundheitsminster Karl Lauterbach (l) beim Klinikbesuch in Lwiw. Er begr├╝├čt einen Jungen, dessen Mutter und Schwester bei einem Bombenangriff schwer verletzt wurden und hier behandelt werden. (Quelle: Thomas Koehler/Photothek.De/Thomas Koehler/photothek.de/dpa./dpa)

Lwiw (dpa) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bei einem Besuch in der Ukraine direkte medizinische Hilfe f├╝r Kriegsopfer gestartet. Die Unterst├╝tzung solle ├╝ber einen langen Zeitraum gew├Ąhrt werden, k├╝ndigte der SPD-Politiker in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) an.

Dazu geh├Âren auch Prothesen f├╝r Kinder und Erwachsene, die in dem seit mehr als drei Monaten dauernden russischen Angriffskrieg Arme oder Beine verloren haben. Nach Treffen mit Opfern und Angeh├Ârigen zeigte sich Lauterbach beeindruckt von einem "ungebrochenen Lebenswillen".

"Dies ist der Beginn einer andauernden Zusammenarbeit", k├╝ndigte der Minister an. Dem ukrainischen Gesundheitsminister Viktor Ljaschko versprach er: "Wir werden alles tun, was wir k├Ânnen, um Sie zu unterst├╝tzen in diesem ungerechtfertigten, unmenschlichen und barbarischen Krieg." Der russische ├ťberfall auf das Nachbarland begann am 24. Februar. Heute schon werden Kriegsopfer nach Deutschland ausgeflogen und behandelt.

Kinder ohne Gliedma├čen

"Ich habe Kinder gesehen, die ihre Gliedma├čen verloren haben", sagte Lauterbach. Der Minister traf auch Brandopfer und andere Schwerverletzte. Der russischen Armee warf er vor, "sogar medizinische Einrichtungen gezielt" anzugreifen. Begleitet wurde Lauterbach von ├ärzten und Prothesen-Spezialisten. Rund 200 Chirurgen und Notfallmediziner h├Ątten sich f├╝r einen Einsatz in der Ukraine angeboten, sagte der Minister.

Geplant sind auch Traumazentren f├╝r Verletzte sowie Container-Werkst├Ątten zur Herstellung von Prothesen und Versorgung mit Arznei. Ukrainische Kliniken sollten an eine telemedizinische Beratung f├╝r die Behandlung Schwerverletzter angeschlossen werden. "Was mich am meisten beeindruckt hat, ist der Lebenswille derjenigen, die hier verletzt worden sind, auch der Kinder insbesondere", sagte Lauterbach. Zeitgleich war Agrarminister Cem ├ľzdemir (Gr├╝ne) in der Ukraine.