Die rechte Faust in die Höhe gereckt, das Gesicht blutverschmiert und dann der Ausruf "Kämpft, kämpft, kämpft!" (Fight, fight, fight): Kaum ein Bild von Donald Trump hat sich so in das Gedächtnis eingebrannt wie seine Reaktion auf das Attentat auf ihn in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania am 13. Juli 2024. Zum Jahrestag am Sonntag hat Trump den gescheiterten Anschlag als "unvergesslich" bezeichnet.