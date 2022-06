Macron profitierte trotz Unzufriedenheit mit seiner ersten Amtszeit davon, dass die Parlamentswahl in Frankreich als BestĂ€tigung der PrĂ€sidentschaftswahl empfunden wird. So nehmen vor allem UnterstĂŒtzer des Gewinners an der Abstimmung teil, andere bleiben hĂ€ufig zuhause. Zum Nachteil des LinksbĂŒndnisses war, dass das allgemeine Interesse an der Wahl nur gering war und Macron spĂ€t in den Wahlkampf einstieg und wenig Chance zum Angriff gab.

Mélenchon: "PrÀsidentschaftspartei besiegt"

MĂ©lenchon sprach nach der Wahl von einer deutlichen Niederlage fĂŒr Macron: "Die Wahrheit ist, dass die PrĂ€sidentschaftspartei in der ersten Runde geschlagen und besiegt ist", sagte er am Sonntagabend in Paris. "Angesichts dieses Ergebnisses und der außerordentlichen Gelegenheit, die sie fĂŒr unsere persönlichen Leben und die Zukunft der gemeinsamen Heimat darstellt, rufe ich unser Volk auf, nĂ€chsten Sonntag auszuströmen, um natĂŒrlich die verhĂ€ngnisvollen Vorhaben der Mehrheit von Herrn Macron definitiv zurĂŒckzuweisen."

Rechtsnationalistin Marine Le Pen bezeichnete das Abschneiden ihrer Partei in der ersten Runde der Parlamentswahl als "immensen Sieg" bezeichnet. "Es ist wichtig, dass Emmanuel Macron nicht ĂŒber eine absolute Mehrheit verfĂŒgt, die er missbrauchen wird, um seine selbstzentrierten und brutalen Methoden anzuwenden", sagte Le Pen am Sonntagabend. "Die zweite Runde bietet uns die Möglichkeit, eine sehr große Gruppe von patriotischen Abgeordneten in die Nationalversammlung zu entsenden." Ihre Partei, die Rassemblement National, kommt auf 18,9 bis 19,2 Prozent.

Minderheitsregierung möglich

Bei der Parlamentswahl geht es fĂŒr Macron darum, ob er seine Vorhaben auch in seiner zweiten Amtszeit wird umsetzen können. Diese sind etwa die umstrittene Rentenreform, Kaufkrafthilfen in der Krise sowie dringend nötige Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen. Auch die Umweltpolitik will der Liberale stĂ€rker in den Fokus rĂŒcken, neben erneuerbaren Energien vor allem aber den Ausbau der Atomkraft vorantreiben. FĂŒr all das benötigt er eine Mehrheit im Parlament. Die zweite Kammer, der Senat, ist dabei weniger wichtig als die Nationalversammlung und derzeit konservativ geprĂ€gt.

Sollten die Stimmen am Ende nur fĂŒr eine relative Mehrheit reichen, wĂ€ren der PrĂ€sident und die Regierung gezwungen, UnterstĂŒtzung aus den anderen Lagern zu suchen. Wahrscheinlich ist, dass es dann eine Minderheitsregierung gibt, die sich je nach Vorhaben auf Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-KrĂ€fte zu stĂŒtzen versucht.

Rassemblement National vor Wahl wenig prÀsent

Die Wahl ist auch ein Fernduell zwischen zwei sehr unterschiedlichen politischen Charakteren. Auf der einen Seite der 44 Jahre alte, eloquente PrÀsident und ehemalige Investmentbanker Macron. Auf dem internationalen Parkett agiert er als souverÀner Staatslenker, auf nationaler Ebene kÀmpft er jedoch mit einem Image als arroganter Elitepolitiker.

Ihm gegenĂŒber steht das linke Urgestein MĂ©lenchon, ein Linksideologe und Stratege, der sich als FĂŒrsprecher des Volks und der sozialen Gerechtigkeit sieht. Der 70-JĂ€hrige baut auf eine jahrzehntelange politische Karriere und hat wie auch Macron seine Wurzeln bei den Sozialisten. Mehr zu Macrons Konkurrenten lesen Sie hier.