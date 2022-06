Ex-Berater von Pence erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump

Trump spricht bis heute von Wahlbetrug

Anh├Ąnger Trumps hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington erst├╝rmt. Dort war der US-Kongress zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg formal zu best├Ątigen. Die gewaltt├Ątige Menge wollte das verhindern. Mehrere Menschen starben bei der Attacke. Pence leitete damals in seiner Rolle als Vizepr├Ąsident die Kongresssitzung ÔÇô rechtlich eine rein zeremonielle Aufgabe. Trump hatte seinen Vize zuvor aber unverhohlen ├Âffentlich aufgerufen, das Prozedere zu blockieren ÔÇô um ihm so nachtr├Ąglich zum Wahlsieg zu verhelfen.