Regierungskrise in London: "Es ist ein bisschen wie der Tod von Rasputin"

Einem Medienbericht zufolge, der sich auf Insider beruft, will der Regierungschef dennoch im Amt bleiben. Zwei dem Premier nahestehende Personen erkl├Ąrten demnach am Dienstagabend, Johnson werde k├Ąmpfen.

Neuer Finanzminister verteidigt Johnson

Auch der neue britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Johnson in Schutz genommen. Der konservative Regierungschef sei integer und "entschlossen, zu liefern", sagte Zahawi am Mittwoch dem Sender Sky News. Johnson habe sich daf├╝r entschuldigt, dass er Pincher in ein hohes Fraktionsamt berief, obwohl er von Vorw├╝rfen der sexuellen Bel├Ąstigung wusste. Der bisherige Bildungsminister war am Dienstagabend zum Nachfolger des zur├╝ckgetretenen Finanzministers Rishi Sunak ernannt worden.