Premier Boris Johnson tritt offenbar zurück – nach Rücktrittswelle in Großbritannien

Die Regierungskrise in London hatte sich in den vergangenen Tagen weiter versch├Ąrft. Premierminister Boris Johnson verlor zunehmend an R├╝ckhalt. Selbst der erst am Dienstag in seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi rief Johnson ├Âffentlich zum R├╝cktritt auf. "Premierminister, in Ihrem Herzen wissen Sie, was das Richtige ist? Gehen Sie jetzt", schrieb Zahawi in einem auf Twitter ver├Âffentlichten Brief an Johnson.