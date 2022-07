Verteidigungsminister Wallace möchte nicht Johnson-Nachfolger werden

Trotz seiner Favoritenrolle will der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sich nicht um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson als Chef der konservativen Tory-Partei bewerben. "Nach sorgf├Ąltiger Abw├Ągung und Gespr├Ąchen mit Kollegen und meiner Familie habe ich die Entscheidung getroffen, nicht ins Rennen um die F├╝hrung der Konservativen Partei zu gehen", teilte Wallace am Samstag im Onlinedienst Twitter mit. "Es war keine einfache Wahl, aber mein Fokus liegt auf meinem aktuellen Job und dieses gro├čartige Land sicherzuhalten", betonte der Verteidigungsminister.

Mehrere Tory-Politiker verk├╝ndeten bereits Kandidatur

Nach einer beispiellosen parteiinternen Revolte wegen einer Reihe von Skandalen hatte Johnson am Donnerstag seinen R├╝cktritt als Parteichef angek├╝ndigt. Damit ist auch sein Aus als Regierungschef besiegelt. Er k├╝ndigte aber an, noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt zu bleiben, was bis zum Herbst dauern k├Ânnte.

Mehrere Tory-Politiker haben bereits ihren Hut f├╝r Johnsons Nachfolge in den Ring geworfen. Zuerst wagten sich der einflussreiche Abgeordnete Tom Tugendhat sowie Generalstaatsanw├Ąltin und Brexit-Bef├╝rworterin Suella Braverman aus der Deckung. Am Freitag verk├╝ndete auch der aus Protest gegen Johnson zur├╝ckgetretene Finanzminister Rishi Sunak seine Kandidatur. Die ebenfalls gerade zur├╝ckgetretene Gleichstellungsministerin Kemi Badenoch machte ihre Ambitionen am Samstag in der Zeitung "The Times" ├Âffentlich.