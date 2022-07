Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas zurückgetreten – nach Machtkämpfen

Estlands Ministerpr├Ąsidentin Kaja Kallas hat formal ihren R├╝cktritt eingereicht, um eine neue Regierung in dem baltischen EU- und Nato-Land zu bilden. Die 45-J├Ąhrige informierte das Parlament in Tallinn am Donnerstag ├╝ber ihre Entscheidung und ├╝berreichte ihr Demissionsgesuch an Staatspr├Ąsident Alar Karis. Kallas' Schritt f├╝hrt gem├Ą├č estnischer Verfassung automatisch zum R├╝cktritt der gesamten Regierung, die seit mehr als einem Monat ohne parlamentarische Mehrheit ihren Amtsgesch├Ąften nachgeht. Bis zur Best├Ątigung einer neuen Regierung bleibt sie aber weiter gesch├Ąftsf├╝hrend im Amt.