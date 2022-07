Italien: Mario Draghi vor dem Aus? Ziel bei Vertrauensvotum verfehlt

Aktualisiert am 20.07.2022 - 20:22 Uhr

Aktualisiert am 20.07.2022 - 20:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat bei der Vertrauensabstimmung im Senat die von ihm gewünschte breite Zustimmung deutlich verfehlt. Der 74-Jährige gewann zwar am Mittwochabend in Rom das Votum mit 95 Ja-Stimmen bei 39 Nein-Stimmen, seine großen Regierungsparteien Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung stimmten jedoch nicht mit ab. Eine breite Zustimmung hatte er jedoch selbst zur Bedingung gemacht, um an der Spitze der Regierung weiterzumachen. Damit ist es wahrscheinlich, dass Draghi erneut seinen Rücktritt bei Staatschef Sergio Mattarella anbieten könnte.