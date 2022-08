Michail Gorbatschow: Seinen berühmtesten Satz hat er so nie gesagt

Seinen berühmtesten Satz hat Gorbi so nie gesagt

Mit einem Satz schrieb Michail Gorbatschow 1989 in der DDR Geschichte. Nur hat er ihn selbst so nie gesagt. Wer aber dann?

Die DDR lag im Sterben, sie wusste es nur noch nicht, als Michail Gorbatschow am 6. Oktober 1989 aus der Sowjetunion einschwebte. Der Anlass war wichtig, denn immerhin feierte der Arbeiter- und Bauernstaat am 7. Oktober seinen 40. Geburtstag. Allerdings waren weder Arbeiter noch Bauern noch so richtig glücklich mit DDR und SED.