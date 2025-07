Lebensgefährliches Tier in Deutschland

Straße explodiert: Hitzealarm in China

Notarzt in Live-Sendung von Stefan Mross

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Julia Klöckner provoziert. Mit Worten, mit Entscheidungen, mit ihrer Erscheinung. Die politische Linke hält sie für eine Fehlbesetzung an der Spitze des Bundestags. Ist sie aber nicht.

Kennen Sie die Geschichte von Ella? Ella ist der Hund von Julia Klöckner, ein Doodle, also ein Pudelmischling. Ella hat einen eigenen Instagram-Account. Da sieht man sie in allen möglichen Lebenslagen, manchmal begleitet sie ihr Frauchen im Dienstwagen. Einmal sogar auf dem Weg zum französischen Präsidenten. Der "Spiegel" schreibt, in Berlin mache man sich Sorgen. Nicht wegen Ella, sondern wegen der Würde des Bundestages, dessen Präsidentin Ella, Pardon: Julia Klöckner ist.

Loading...

In der Geschäftsordnung des Parlaments steht, der Präsident – Präsidentinnen sind wohl mitgemeint – wahre die Würde und die Rechte des Bundestags und die Ordnung im Hause. Nun fragen sich Grüne und Sozialdemokraten, ob man so, also mit Ella, die Würde des Hauses wahren könne. Auch Parteifreunde aus Klöckners CDU stellen sich angeblich diese Frage. Das weiß ich alles aus dem "Spiegel", der hat gleich fünf Autorinnen und Autoren losgeschickt, um Julia Klöckner mal einem kritischen Journalismus zu unterziehen.

Als ich das las, fiel mir spontan Joschka Fischer ein, der Großvater der grünen Partei. Fischer wurde im Bundestag einst des Saales verwiesen, nach mehreren Ordnungsrufen. Als er widerwillig ging, rief er dem CSU-Mann Richard Stücklen, der die Sitzung leitete, zu: „Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub.“

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Es geht nicht nur um den Stil, sondern auch um die Macht.

Das war 1984. Vierzig Jahre danach wird im Hohen Haus immer noch gepöbelt und gebrüllt, Beleidigungen sind an der Tagesordnung. Das schlechte Benehmen sitzt heute allerdings auf der rechten Seite des Parlaments, in den Reihen der AfD-Fraktion. Fischers Enkel sind anders. Gemeinsam mit den noch übrig gebliebenen Sozialdemokraten hüten sie die Würde des Parlaments. Das ist gut so. Aber dass ausgerechnet Ella eine Gefahr für diese Würde darstellen könnte, das ist doch Unsinn, mit Verlaub.

Nein, es geht nicht um Ella, sondern um Julia. Klöckner ist für die linke Seite des Bundestags eine Provokation. Sie sei nicht fair, heißt es. Sie polarisiere. Sie sei zu konservativ. Die Kritik macht sich an Stilfragen fest, an der Kleiderordnung im Bundestag. Und an der Regenbogenflagge. Aber es geht nicht nur um den Stil, sondern auch um die Macht.

Etwa die Sache mit der Regenbogenflagge. Klöckner lehnt es ab, zum Christopher Street Day in Berlin das Symbol der Vielfalt auf dem Bundestag zu hissen. Warum solidarisiert sich der Bundestag nicht mit der guten Sache? Hat er doch in den vergangenen Jahren auch getan, als die Sozialdemokratin Bärbel Bas Präsidentin war. Abgeordnete von Grünen und Linken erschienen aus Protest gegen Klöckners Entscheidung in bunten Regenbogenfarben im Parlament. Die Linken-Abgeordnete Charlotte Neuhäuser sagte aufgebracht: "Es geht um unser Überleben." Ernsthaft?

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Und jetzt plötzlich: Klartext

Klöckner setzt der moralischen Pflicht zum Bekenntnis die juristische Pflicht zur Neutralität entgegen. Der CSD ist als politische Demonstration angemeldet, auch wenn er wie ein bunter Karneval der Kulturen daherkommt. Der Bundestag sollte sich als Institution nicht mit politischen Anliegen gemein machen, findet seine Präsidentin. Oder sollte sie auch beim "Marsch für das Leben" die Flagge der Veranstalter hissen? Dieser Marsch richtet sich gegen Schwangerschaftsabbrüche, jegliche Form von Sterbehilfe und Stammzellforschung. Eine rhetorische Frage.