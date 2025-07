Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ab 2026 soll der russische Inlandsgeheimdienst die Kontrolle über verschiedene Haftanstalten erhalten. Beobachter befürchten die Einrichtung neuer "Gulags".

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erhält aller Voraussicht nach die Kontrolle über sieben Untersuchungshaftanstalten zurück. Die russische Staatsduma beschloss am 8. Juli 2025 einen entsprechenden Gesetzentwurf. Die noch ausstehende Bestätigung des Gesetzes durch den Föderationsrat und die anschließende Unterschrift von Kremlchef Wladimir Putin gelten als Formalie.

Die betreffenden Untersuchungshaftanstalten kommen demnach zum Jahreswechsel in den Geltungsbereich der Geheimpolizei, die aus dem früheren sowjetischen Geheimdienst KGB hervorgegangen ist. Russland dreht damit eine Reform zurück, die nach dem Zerfall der Sowjetunion zwar nur zögerlich umgesetzt worden, in den 1990er-Jahren jedoch eine zentrale Voraussetzung für die Aufnahme des Landes in den Europarat war.

Beobachter bezeichnen die künftigen FSB-Anstalten in Anlehnung an Arbeitslager in der Sowjetunion als "Gulag". Russische Abgeordnete hingegen begründen die Maßnahme mit dem Krieg in der Ukraine. Was also hat es mit den Gefängnissen der Geheimpolizei auf sich? Und warum beschließt das russische Parlament dieses Gesetz ausgerechnet jetzt?

Russland entzog dem FSB ab 1996 nur zögerlich die Kontrolle

Als Russland 1996 dem Europarat beitrat, schwor die Regierung unter Präsident Boris Jelzin, "das Gesetz über die föderalen Sicherheitsdienste zu überarbeiten, um es innerhalb eines Jahres nach dem Beitritt mit den Grundsätzen und Standards des Europarates in Einklang zu bringen". Ein zentraler Punkt dessen war, dem FSB das Recht zu entziehen, eigene Untersuchungshaftanstalten zu unterhalten.

Bis es tatsächlich zur Umsetzung der Forderung kam, dauerte es jedoch neun Jahre. Putin unterzeichnete 2005 ein entsprechendes Dekret, das die Kontrolle über die Gefängnisse offiziell dem Justizministerium überstellte. Der Kremlchef war selbst zwischen 1998 und 1999 Direktor des FSB. Der Geheimdienst gilt deshalb als Liebling des russischen Präsidenten unter den vielen Diensten des Landes.

Schon kurz nach Putins Dekret fanden jedoch die russischen Investigativjournalisten Andrei Soldatow und Irina Borogan heraus, dass die Maßnahme mehr Schein als Sein war. FSB-Agenten wurden ihren Recherchen zufolge anschließend lediglich "vorübergehend" in den Strafvollzug versetzt, blieben tatsächlich aber dem FSB unterstellt. Der Geheimdienst dementierte den Bericht nie, bestätigte ihn jedoch auch nicht. Soldatow und Borogan bezeichneten diesen Schachzug des Kreml als "klassische Desinformationsoperation".

Berüchtigtes Foltergefängnis Lefortowo mitten in Moskau

Insbesondere die Haftanstalt Lefortowo im Zentrum Moskaus stand weiterhin unter der verdeckten Kontrolle des FSB. So behielt etwa die Ermittlungsabteilung des FSB trotz des Dekrets von Putin dort ihren Sitz. Die Zentrale des Geheimdiensts liegt lediglich 15 Autominuten von der Anstalt entfernt. Lefortowo war schon zu Sowjetzeiten als Foltergefängnis bekannt und gefürchtet. Einer der bekanntesten Insassen der vergangenen Jahre war der US-Journalist Evan Gershkovich, der im August 2024 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freikam.

Nun soll der FSB mit der Anstalt Matrosskaja Tischina (zu Deutsch "Matrosenruhe", Anm. d. Redaktion) die Kontrolle über ein weiteres Gefängnis in Moskau erhalten. Hinzu kommen weitere Einrichtungen in Sankt Petersburg, Rostow am Don, Krasnodar, Tscheljabinsk und Wladikawkas. Jedes der sieben Gefängnisse stand schon zu Sowjetzeiten unter der Kontrolle des KGB.