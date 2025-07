Steckbrief: Reichster Mensch der Welt

1971: Elon Musk kommt in Südafrika zur Welt. Mit zwölf Jahren entwickelt er sein erstes Computerprogramm.



1989 nimmt Musk sein Studium in Kanada auf, in Pennsylvania macht er 1992 einen Abschluss in VWL und Physik.



2000: Musk heiratet die Autorin Justine Wilson. 2008 kommt die Trennung. Mit Schauspielerin Tulalah Rileley ist er gleich zweimal verheiratet, 2013 heiraten die beiden nach einer Scheidung wieder. Im Jahr 2016 trennt sich das Paar endgültig. Insgesamt hat Musk 13 Kinder.



2002 gründet der Tech-Unternehmer das Raumfahrtunternehmen SpaceX.



2004 steigt Musk beim E-Autobauer Tesla ein. Der Konzern eröffnet 2022 auch eine Gigafabrik in Brandenburg.



2022 kauft der Unternehmer Twitter und benennt den Nachrichtendienst um in X.



2024 fördert der Libertäre den Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump mit 250 Millionen Dollar. Im Bundestagswahlkampf 2025 unterstützt er die AfD durch eine gemeinsame Debatte auf X.



2025 leitet Musk zunächst die Entbürokratisierungsbehörde Doge im Weißen Haus. Über die Zoll- und Steuerpolitik kommt es zum Zerwürfnis mit Trump. Am 5. Juli ruft Musk die Gründung der "America Party" aus. Das Vermögen des reichsten Menschen der Welt wird auf rund 400 Milliarden Dollar geschätzt.