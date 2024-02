Der Onlinedienst X hat das Konto der Witwe von Alexej Nawalny am Dienstag vorübergehend gesperrt. Die Gründe dafür sind noch unklar. Auf dem erst am Vortag eingerichteten Konto von Julia Nawalnaja erschien zwischenzeitlich der Hinweis: "Konto gesperrt. X sperrt Konten, die unsere Regeln verletzen". Zuvor hatte Frau Nawalnaja den Kreml in einem Video aufgefordert, "Alexejs Leiche zurückzugeben und ihn in Würde zu bestatten". Sie sagte auch, es sei ihr "egal, wie der Pressesprecher des Mörders meine Worte kommentiert".