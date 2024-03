Frankreich nimmt Recht auf Abtreibung in Verfassung auf

Als weltweit erstes Land nimmt Frankreich die "Freiheit zur Abtreibung" in die Verfassung auf. Die Änderung wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.

Das Recht auf Abtreibung wird künftig in der französischen Verfassung verankert. Die dafür nötige Drei-Fünftel-Mehrheit wurde am Montag in Versailles bei einer Sitzung beider Parlamentskammern erreicht. Nur 72 Abgeordnete stimmten dagegen bei 780 Ja-Stimmen.