Die Wirtschaftselite Wladimir Putins Reich durchlebt unruhige Zeiten: Die russischen Behörden haben den Gold-Milliardär Konstantin Strukow in seinem Privatjet festgesetzt – wie Reuters schreibt, lautet der Vorwurf: Korruption. Trotz eines Ausreiseverbots wollte Strukow das Land wohl in Richtung Türkei verlassen. Wie der "Kyiv Independent" berichtet, bestreitet seine Familie diese Darstellung.

Schon in den Tagen zuvor gab es ähnliche, drastischere Meldungen: Am vergangenen Freitag ist der Vizechef des russischen Ölkonzerns Transneft, Andrej Badalow, in Moskau nach dem Sturz aus einem Fenster gestorben. Stephan Hall, Assistenzprofessor für russische und postsowjetische Politik an der University of Bath, erklärt dem "Kyiv Independent": "Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das harte Durchgreifen zugenommen hat". Der russische Staatsapparat wolle so die Loyalität steigern.