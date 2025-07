Israel hat nach Angaben der EU einer Vereinbarung für eine bessere Versorgung der Not leidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen zugestimmt. Wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mitteilte, geht es unter anderem um eine deutliche Erhöhung der Zahl der täglichen Lebensmittellieferungen per Lastwagen und um mehr geöffnete Grenzübergänge. Zudem wollen die Hilfsrouten über Jordanien und Ägypten wieder aufgenommen werden.

Die zusätzlichen Lieferungen sollen in den "kommenden Tagen" erfolgen, so Kallas weiter. Der Durchbruch kommt nach monatelangem Hin und Her zwischen der EU und Israel angesichts der sich verschärfenden humanitären Lage in Gaza, während Israel seine militärische Offensive gegen die Hamas ausweitete.

Zuletzt waren Sanktionsforderungen lautgeworden

"Diese Maßnahmen sind bereits umgesetzt oder werden in den kommenden Tagen umgesetzt – mit dem gemeinsamen Verständnis, dass Hilfen in großem Umfang direkt an die Bevölkerung geliefert werden müssen und weiterhin Maßnahmen ergriffen werden, um eine Umleitung der Hilfe an die Hamas zu verhindern", heißt es in der Erklärung weiter.