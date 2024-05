Die US-Regierung hat ihre Bürger vor möglichen Terrorangriffen auf der ganzen Welt gewarnt. In einer kurzen Meldung ruft das Außenministerium US-Bürger im Ausland zu erhöhter Vorsicht auf. Die Behörde sei über das Potenzial von terroristischen Angriffen auf LGBTIQ+-Personen und Veranstaltungen informiert, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Proteste gegen geplantes Verbot von LGBT-Demos in Polen

LGBT-Demos in Polen :

LGBT-Demos in Polen : Proteste gegen geplantes Verbot von LGBT-Demos in Polen

Attacke auf Holocaust-Mahnmal in Moabit

Die Geschichte der Levetzowstraße : Attacke auf Holocaust-Mahnmal in Moabit

Platz zehn in Europa :

Platz zehn in Europa : Deutschland schafft bessere Bedingungen für Queere

LGBTIQ+ ist eine Abkürzung und schließt Personen ein, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer oder intersexuell sind. Das Plus am Ende soll weitere Geschlechtsidentitäten mit einbeziehen. Die Terrorwarnung der US-Regierung fällt auf den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie (IDAHO) zusammen. Der Aktionstag am 17. Mai wird seit 2005 begangen und soll auf Diskriminierung und Verfolgung aufmerksam machen.