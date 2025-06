Unter Druck der chinesischen Regierung löst sich in der Sonderverwaltungszone Hongkong die letzte pro-demokratische Partei auf. (Quelle: Man Hei Leung)

Die League of Social Democrats, die letzte pro-demokratische Partei Hongkongs, verkündet ihre Auflösung. Politischer Druck aus Peking mache die Arbeit unmöglich.

Kurz vor dem 28. Jahrestag der Rückgabe an China hat mit der League of Social Democrats (LSD) auch die letzte noch aktive pro-demokratische Partei in Hongkong ihre Auflösung angekündigt. Sie erklärte ihren Rückzug "angesichts immensen politischen Drucks".