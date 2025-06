In Serbien haben Medienberichten zufolge Zehntausende Menschen für Neuwahlen demonstriert. An der Demonstration in Belgrad hatten nach Schätzungen der Organisation "Archiv" öffentlicher Versammlungen etwa 140.000 Menschen teilgenommen. Die Polizei sprach von nur 36.000 Teilnehmern, laut den AFP-Reportern vor Ort und Luftbildern waren es aber deutlich mehr. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Studenten, die seit mehr als sieben Monaten die Universitäten des Landes besetzen. Sie versammelten sich am Slavija-Platz im Zentrum der serbischen Hauptstadt.