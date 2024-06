Deutscher schafft es in Florenz in Bürgermeister- Stichwahl

Früher war er Museums-Direktor, jetzt könnte er Bürgermeister in Florenz werden. Dort hat er es in die Stichwahl geschafft. Unterstützt wird er dabei unter anderem von der Meloni-Partei.

Bei der Bürgermeisterwahl in Florenz hat es der deutsche Kandidat Eike Schmidt in die Stichwahl geschafft. Als Bewerber einer Bürgerliste mit Unterstützung des rechten Lagers kam der 56-Jährige am Sonntag auf den zweiten Platz. Der langjährige Direktor des Uffizien-Museums in Florenz, der auch die italienische Staatsbürgerschaft hat, erhielt nach einer Prognose des Fernsehsenders Rai 32,5 bis 36,5 Prozent der Stimmen.