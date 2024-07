Material in "ein bis zwei Wochen"

Das Atomprogramm des Irans hat in den vergangenen Monaten beachtliche Fortschritte gemacht. Laut den USA könnte das Land sogar kurz davor stehen, die Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Material für eine Atomwaffe zu erlangen.

Der Iran könnte nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken innerhalb von "einer oder zwei Wochen" in der Lage sein, spaltbares Material für eine Atomwaffe herzustellen. Dies gab Blinken während der Sicherheitskonferenz in Aspen, im US-Bundesstaat Colorado bekannt. Er verwies darauf, dass diese Annahme auf den Ausstieg aus dem Atomabkommen zurückzuführen sei, was es dem Iran ermöglicht habe, seine Fähigkeiten weiter voranzutreiben.