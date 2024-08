Nach Massenprotesten in Bangladesch

Nach Massenprotesten in Bangladesch und der Flucht von Regierungschefin Scheich Hasina ist nun klar: Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus wird eine Übergangsregierung leiten.

Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus soll die Übergangsregierung in Bangladesch leiten. Dies teilte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Yunus hatte sich zuvor bereiterklärt, nach der Flucht von Regierungschefin Scheich Hasina aufgrund von Massenprotesten das Amt des Übergangsregierungschefs zu übernehmen.

"Die Übergangsregierung ist nur der Anfang. Wirkliche Befriedung kann es nur mit freien Wahlen geben. Ohne Wahlen gibt es keinen Wandel", sagte Yunus, der in den Achtzigerjahren mit der Vergabe von Mikrokrediten Millionen von Menschen in dem südasiatischen Land aus der Armut geholfen hatte. 2006 wurde dem Wirtschaftswissenschaftler dafür der Friedensnobelpreis verliehen.

Demonstranten hatten Amtssitz gestürmt

"Wir vertrauen Dr. Yunus", hatte zuvor einer der Anführer der Bewegung Studenten gegen Diskriminierung (SAD), Asif Mahmud, im Onlinedienst Facebook erklärt. Unterdessen löste der Präsident des Landes am Dienstag das Parlament auf, zudem kam die Oppositionsführerin und ehemalige Regierungschefin Khaleda Zia aus dem Hausarrest frei.

Die seit 15 Jahren herrschende Hasina war am Montag nach wochenlangen und teils gewaltsamen Massenprotesten aus Bangladesch geflohen. Zuvor hatten Demonstranten unter anderem ihren Amtssitz gestürmt und Fernsehstationen in Brand gesetzt. Armeechef Waker-Uz-Zaman kündigte die Bildung einer Übergangsregierung an. "Es ist Zeit, der Gewalt ein Ende zu setzen", betonte er.